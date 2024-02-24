ليبيا.. الدبيبة يدعو حميدتي لزيارة طرابلس

أفاد مكتب الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ودعاه إلى زيارة ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الاتصال الهاتفي تناول "ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيقوم بزيارة رسمية إلى طرابلس الأسبوع الجاري".

وعبر محمد حمدان دقلو عن "شكره لدعوة الدبيبة لزيارة ليبيا التي سيقوم بتلبيتها في القريب العاجل، مضيفا أنه يثمن مبادرة الدبيبة وجهوده لدعم الاستقرار والسلام في السودان، موضحا أنهما "ناقشا تطورات الأوضاع في السودان وطرح رؤيته لحل الأزمة من جذورها".

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وقبل نحو شهر، التقى الدبيبة في طرابلس سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد، وجرى الحديث معه عن التسهيلات للاجئين بقبولهم في المدارس والجامعات الليبية، واستكمال إجراءاتهم القانونية من مصلحة الجوازات.

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كما سلم السفير السوداني الدبيبة رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وفق إعلام الحكومة الذي لم يكشف عن فحوى هذه الرسالة.

المصدر: RT