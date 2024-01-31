السودان.. حمدوك يرأس وفدا من "تحالف القوى المدنية" إلى جوبا بحثا عن وقف الحرب

يتوجه وفد من "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إلى جنوب السودان تلبية لدعوة من حكومة جوبا.

إقرأ المزيد

وقالت لجنة الإعلام بالتنسيقية في تصريح صحفي "إن الزيارة يوم الأربعاء إلى جوبا تأتي في إطار الجولات الخارجية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب خيار الحل السلمي لإنهاء الحرب في البلاد ومعالجة الوضع الانساني الكارثي ومن ثم ابتداء مسار سياسي تفاوضي لمخاطبة قضايا الأزمة الوطنية".

وكشف مصدر بـ"تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" عن لقاءات مرتقبة بجوبا تبدأ الخميس المقبل بين "تقدم" وحكومة جنوب السودان، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال" عبد العزيز الحلو، ورئيس "حركة جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، كل على حدة.

وقال المصدر لـ "سودان بلس" إن اللقاءات المرتقبة ستبحث سبل وقف الحرب، وتوسيع تنسيقية القوى الديمقراطية، وقضايا أخرى أثيرت في خطابات للحلو وعبد الواحد ردا على خطاب "تُقدُم" حول اللقاء.

وكان قيادي بارز في التنسيقية قد أفاد في تصريح لـ"سودان تربيون"، بأن الوفد سيطرح خارطة الطريق وإعلان أديس أبابا الموقع مع قائد الدعم السريع على رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت".

المصدر: "سودان تربيون"