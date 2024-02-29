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الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية نوعية جديدة في سماء غزة ليلا بقرار من السيسي

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية نوعية جديدة في سماء غزة ليلا بقرار من السيسي
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أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن مصر والإمارات تواصلان الإنزال الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة.

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وقال المتحدث في بيان له: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة".

وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية .

وتابع: "يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة".

وكانت كلا من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

المصدر: RT

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لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.. كلمة بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية (أبرز النقاط)