 
مباشر

الجيش المصري ينشر مشاهد لإسقاط طائراته مساعدات في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر مشاهد لإسقاط طائراته مساعدات في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2e2

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري أن كلا من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

إقرأ المزيد
الإعلام المصري: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في قطاع غزة
الإعلام المصري: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في قطاع غزة

وقال المتحدث العسكري المصري إنه: "استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق ، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة".

وتابع: "تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع".

وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا