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كندا تنضم لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أخبار العالم العربي

كندا تنضم لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة
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أعلنت كندا أنها ستنضم الأسبوع المقبل إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا والأردن ومصر في تمويل وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

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وأفادت المصادر بأنه يتم البحث عن الخيار الأفضل للإنزال، مستبعدة خيار استخدام طائرات القوات المسلحة الكندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه البيت الأبيض أيضا القيام بنفس الخطوة وسط تعقيدات في نقل المساعدات عن طريق البر.

وخلال الأسبوع الجاري، تم تنظيم عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية فوق غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والمصرية والإماراتية والفرنسية، استهدفت بشكل رئيسي المناطق على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أم برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

المصدر: RT

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