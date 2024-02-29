خلال اتصال مع ولي العهد السعودي.. ماكرون يبدي استعداده للعمل على تحقيق شروط سلام دائم بالشرق الأوسط

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أبدى الأخير استعداده للعمل على تحقيق شروط سلام دائم بالشرق الأوسط.

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.… pic.twitter.com/b0GzKFpEDG — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 28, 2024

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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من جهتها ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع ولي العهد السعودي استعداده "للعمل على تحقيق شروط سلام دائم في الشرق الأوسط".

وقالت الرئاسة في بيان "إن ماكرون أكد أن فرنسا مستعدة للعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية لوقف توسع النزاع في المنطقة والعمل على تحقيق شروط سلام دائم في الشرق الأوسط".

وشدد الزعيمان على "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، وفق بيان الرئاسة الفرنسية.

كما ذكّر إيمانويل ماكرون بـ"معارضة فرنسا الصارمة لهجوم إسرائيلي على رفح والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية".

المصدر: وكالات