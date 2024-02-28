بالفيديو.. إطلاق صلية صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صلية صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات فإنه تم إطلاق حوالي 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وسقط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى دون وقوع إصابات.

وحسب القناة 12، فقد حثت الشرطة الإسرائيلية سكان الشمال على تجنب القدوم إلى المواقع التي سقطت فيها الصواريخ من القصف الأخير على كريات شمونة ومحيطها.

هذا وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان "مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر غيبور وثكنة المطار في بيت هلل شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".

وذكرت مراسلة RT أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة راشيا الفخار، كما انفجر صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة كفرحمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كما نفذت الطائرات الحربية سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف ‎بلدتي بيت ليف ورامية في القطاع الغربي.

المصدر: RT