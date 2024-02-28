قرقاش: رمي التهم جزافا ضد الإمارات من محسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب لإعادة إنتاج الأزمات

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن رمي التهم جزافا ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.

وأضاف قرقاش أن علاقة الإمارات مع الشعب السوداني تاريخية في كافة الظروف.

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على أن المهاترات لن تثني الإمارات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره.

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": "رمي التهم جزافا ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.. علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره".

رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.



علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2024

وفي تصريحات سابقة، أكد قرقاش أن دولة الإمارات ليست طرفا في تسليح أي طرف في السودان.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفا في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة".

اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وانسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة.

https://t.co/BtAyBzr1JW — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2023

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: RT