ليبيا.. القبض على ولي أمر طالبة ألقى قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة (صورة)

ألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على ولي أمر طالبة بعد قيامه بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن ولي الأمر ألقي القبض عليه من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة رأس إعبيدة عقب قيامه بإلقاء القنبلة داخل فناء مدرسة "الأمل الواعد" وتهديد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وسبهم بألفاظ بذيئة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات بالمدرسة، مؤكدة إيداعه الحجز القانوني للمركز.

ولم توضح مديرية أمن بنغازي ما إذا كانت الواقعة قد نجمت عنها أضرار أم لا.

وأكدت أن ولي الأمر المقبوض عليه يدعى ع.س.م من مواليد 1977 واعترف بالاستدلال معه بما نسب إليه من تهم وجرى إيداعه الحجز القانوني بمركز شرطة رأس إعبيدة، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

المصدر: RT