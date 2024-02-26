"سرايا القدس": أسقطنا طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط خان يونس

قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت "سرايا القدس" أنها استهدفت آليتين عسكريتين بقذائف RPG في محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت في بيان منفصل أنها أوقعت بالاشتراك مع "كتائب القسام" قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى خلال كمين محكم بالعبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT