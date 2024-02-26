المكتب الإعلامي بغزة ينشر تحديثا لأهم إحصائيات الحرب منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير حتى 26 فبراير 2024.

وقال المكتب "بعد 30 يوما من حرب الإبادة الجماعية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 375 مجزرة".

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وأضاف أنه وفي الفترة من 26 يناير إلى 26 فبراير قتل 3525 فلسطينيا، من بينهم 1720 طفلا و1130 امرأة.

وأفاد بأن عنصرا من الطواقم الطبية واثنين من الدفاع المدني قتلوا خلال تلك المدة.

وبخصوص عدد الصحفيين الذي قتلوا منذ 26 يناير، ذكر المكتب الحكومي أن 12 صحفيا لقوا مصرعهم في الحرب الإسرائيلية المتواصل على القطاع.

وأوضح المكتب أن 11000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، و10000 مريض سرطان لازالوا يواجهون خطر الموت.

وأكد في السياق أن مليوني نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية في القطاع.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT