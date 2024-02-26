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بن فرحان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في غزة

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بن فرحان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في غزة
الإخبارية السعودية
فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مجلس حقوق الإنسان، جنيف
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دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين لتكون هناك عملية سلام.

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وأكد بن فرحان في كلمته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، رفض المملكة العربية السعودية لازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة، مشيرا إلى أن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.

وحذر بن فرحان من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح.

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

المصدر: RT+ الإخبارية

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