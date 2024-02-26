غوتيريش: هجوم إسرائيل على رفح سيكون المسمار الأخير في نعش برنامج مساعدات غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن هجوما إسرائيليا على رفح سيوجه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية "غير كافية على الإطلاق".

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وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، إن هجوما شاملا على رفح "لن يكون فقط مروعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".

وفي تصريحات أخرى حذر غوتيريش أيضا من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في التعامل مع حرب غزة والنزاع في أوكرانيا، يهدد بتقويض سلطته "بشكل مدمر"، مشددا على الحاجة إلى "إصلاح جدي".

وقال غوتيريش إن "افتقار مجلس الأمن للوحدة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب هجمات حماس الإرهابية المروعة في السابع من أكتوبر، أدى إلى تقويض سلطته بشدة، وربما بشكل مدمر".

المصدر: أ ف ب