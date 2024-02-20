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منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر إسرائيل من اجتياح رفح

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منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر إسرائيل من اجتياح رفح
Globallookpress
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زار تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قطاع غزة، وحذر من أن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح جنوب القطاع سيؤدي إلى وضع أخطر.

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ووصف وينسلاند الوضع في غزة بأنه كارثي، قائلا: "يمكنك بسهولة أن تلمس اليأس والخوف الذي يواجهه الناس، هناك ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مكتظة للغاية في رفح، بلا أي موارد، وبالكاد يحصلون على رعاية طبية، وبلا مكان للنوم، ولا مكان آمن يذهبون إليه".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، أن وينسلاند تحدث مع العائلات النازحة واستمع إلى قصصهم والتقى بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بعمل شاق للغاية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.

واستعرض وينسلاند التحديات التشغيلية والأمنية، بما فيها انهيار القانون والنظام، التي تواجه دخول وتوزيع السلع الإنسانية حيث أكد أن "من الواضح أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

وشدد على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الناس على الأرض، بما في ذلك الحاجة إلى أن تسمح إسرائيل بدخول المواد الحيوية لعمليات الأمم المتحدة وتحسين آليات التنسيق.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق، إن إسرائيل ستوسع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل مدينة رفح إذا لم تطلق حركة "حماس" سراح المحتجزين بحلول نهاية الأيام العشرة الأولى من شهر مارس وبداية شهر رمضان (من 11 مارس إلى 9 أبريل).

المصدر: news.un

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