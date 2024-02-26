إعلام إسرائيلي: لقاء يجمع وزيرا إسرائيليا بنظيره السعودي في أبو ظبي (صورة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بأن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، التقى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "بركات التقى القصبي، في ضيافة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، خلال حفل لوزراء الاقتصاد الذي أقيم في أبو ظبي".

ونقلت عن الوزير الإسرائيلي قوله خلال اللقاء للوزير السعودي إن "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول التي تسعى للسلام ويمكننا أن نصنع التاريخ معا".

كذلك، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخبر، وتداول ناشطون صورة للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع تواصل إجتماعي

من جهته لم يذكر الإعلام السعودي اللقاء حتى الآن.

وكانت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، أفادت اليوم الاثنين بانطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي بمشاركة 175 وفدا.

وقال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في كلمة موجهة إلى ضيوف المؤتمر إن "التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسيد لحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة".

المصدر: واينت + معاريف + واينت