رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يعلق على رسالة علاء مبارك في الذكرى الرابعة لرحيل والده

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على رسالة علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الذكرى الرابعة لرحيله، والتي طالب فيها متابعيه بالدعاء له بالرحمة.

وفي تعليقه على طلب علاء مبارك، الدعاء لوالده بالرحمة، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، "آمين"، كما وصف مبارك بأنه "عاقل وحكيم".

الله يرحمه عاقل حكيم … https://t.co/aSlAe2oAkc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024

وكان علاء مبارك قد وجه رسالة لمتابعيه في الذكرى الرابعة لوفاة حسني مبارك قائلا: "25/4/2024، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه".

ووصف نجيب ساويرس الرئيس الراحل حسني مبارك بأنه "عاقل حكيم"، كما قال ساويرس عن قيام "ثورة 25 يناير" على نظام مبارك: "الثورة كانت للحرية والديمقراطية والعدالة وضد التوريث.. وهو بالفعل كان عاقلا وحكيما ويحب الخير للناس ولم يكن الله يرحمه معصوما من الخطأ، كأي إنسان".

الثورةً كانت للحرية و الديموقراطية و العدالة و ضد التوريث .. و هو بالفعل كان عاقل وحكيم و يحب الخير للناس و لم يكن الله يرحمه معصوم من الخطأ…كأى إنسان … https://t.co/ThaZmF0Apc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 24, 2024

وعندما سئل نجيب ساويرس عن "ثورة 25 يناير" وكوادرها قال: "لا فشلت.. فشلا ذريعا.. والكوادر.. منهم من غير مبادئه ومنهم من يأس وأحبط".

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الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك توفي يوم 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما، حيث كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام لوفاته.

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وكان الرئيس الراحل حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن رئاسة مصر في 11 فبراير 2011، استجابة للاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكمه، والتي بدأت في 25 يناير 2011، وعرفت باسم "ثورة 25 يناير".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية