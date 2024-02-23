خلال زيارته رواندا.. وزير النقل المصري في جولة تفقدية لمشروع محطة "كيغالي بالك" (صور)

قام وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطة معالجة "كيغالي بالك" المقامة على نهر كاجيرا أحد أهم الروافد بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وفي إطار زيارة كامل الوزير، وزير النقل المصري، لدولة رواندا لبحث تدعيم التعاون المشترك مع الجانب الرواندي، قام وزير النقل ويرافقه جيمي جاسوري، وزير البنية التحتية الرواندي، بزيارة محطة معالجة وتنقية (كيغالي بالك) والمقامة على نهر كاجيرا الذي يصب في بحيرة فيكتوريا.

وحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 40 مليون لتر مياه نظيفة يوميا تغطي احتياجات 500 ألف نسمة من سكان كيغالي بنسبة 30% من سكانها.

وتأتي أهمية هذه الجولة لكون المشروع "يقع على نهر كاجيرا أحد أهم روافد منابع نهر النيل والذي ينبع من بحيرة كيفو ويصب في بحيرة فيكتوريا، ويعتبر هذا النهر أحد الروافد الهامة في مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه (دول حوض النيل ) ابتداءا من رواندا وحتى مصر، وفي تنشيط السياحة، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة إفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية".

وقام الوزيران بجولة تفقدية بالمشروع لمشاهدة الموقف التنفيذي للمحطة، وأبدى وزير النقل المصري إعجابه بالمشروع وتقديم كل الدعم اللوجيستي لمستلزمات المشروع، والتي يتم استيراد بعض المواد من مصر، حيث تعتبر دولة رواندا من الدول الحبيسة وواحدة من دول حوض النيل والتي وجهت القيادة السياسية المصرية بزيادة حجم التعاون معها وتوسيع أوجه ذلك التعاون وتبادل الخبرات الفنية لصالح العلاقات المصريه الرواندية والشعبين الصديقين.

يذكر أن المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام و الخاص "PPP" لمدة 25 سنة بين الحكومة الرواندية و شركة "متيتيو" ويتم تنفيذه عن طريق تحالف بين "ميتيو" مصر و "ميتيو" العالمية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات واللقاءات التي عقدها وزير النقل المصري خلال زيارته لرواندا والتي بدأها بلقاء مع رئيس وزراء رواندا، إدوارد نجيرينتي، وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتبادل الخبرات وتدريب المهندسيين والعاملين الروانديين في الجامعات والمعاهد المصرية، وتعزيز أطر التعاون مع رواندا من خلال زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وأعقبه عقد اجتماعا ثلاثيا بين وزير النقل المصري و كل من جيمي جاسوري وزير البنية التحتية ، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة في رواندا وذلك لبحت تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT