مصر تدخل مرحلة الإنشاء الكبرى لمحطتها النووية بمساعدة روسيا

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل، أن مصر دخلت مرحلة الإنشاء الكبرى لمحطة الضعبة النووية بمساعدة روسيا.

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وأوضح الوكيل لبرنامج "نيوز ميكر" على شاشة RT العربية، أن مصر بالفعل انتهت من الصبة الخرسانية لجميع المفاعلات النووية، وتحولت من دولة تستعد لبناء محطة نووية إلى مرحلة البناء الفعلي للمحطة والانتهاء تدريجيا من المفاعلات الأربعة.

وأشار إلى أن يوم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية كان يوما تاريخيا، حيث أن صب خرسانة المفاعل الرابع يعني بدء دخول مشروع محطة الضبعة بجميع الوحدات مرحلة الإنشاءات الكبرى.

ونوه بأن مصر انتقلت لتكون دولة منشئة لمحطات نووية، وستزيد الطاقة النووية من استقرار الدولة والتنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها ستساهم بتنمية الاقتصاد وستساعد في توفير 4000 فرصة عمل.

ونوه بأن محطة الضبعة النووية قائمة على أعلى تكنولوجيا موجودة في العالم، كما أنها ستساهم في إنتاج ما بين 35 و40 مليار كيلواط/ساعة، ويمكن الاستفادة منها في تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.

المصدر: RT