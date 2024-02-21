محطة الضبعة النووية.. دفعة قوية لاقتصاد مصر

ضيف حلقة "نيوزميكر" رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل.

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أبرز تصريحات برئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر لبرنامج نيوزميكر:

- يوم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية كان يوما تاريخيا

- صب خرسانة المفاعل الرابع إيذان بدخول مشروع محطة الضبعة بجميع الوحدات مرحلة الإنشاءات الكبرى

- مصر انتقلت لتكون دولة منشئة لمحطات نووية

- رؤية مصر 2030 قائمة على 3 أبعاد وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

- الطاقة النووية لمصر ستزيد من استقرار الدولة والتنمية الاقتصادية في البلاد

- الطاقة النووية ستساهم بتنمية الاقتصاد وستساعد في توفير 4000 فرصة عمل

- محطة الضبعة النووية قائمة على أعلى تكنولوجيا موجودة في العالم

- هناك اتجاه عالمي لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية لأنها جزء من حل أزمة البيئة

- محطة الضبعة النووية ستساهم في إنتاج ما بين 35 و40 مليار كيلواط ساعي

- يمكن الاستفادة من تصدير الكهرباء التي ستنتجها محطة الضبعة إلى الدول المجاورة