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"هل هي لعنة الفراعنة؟".. عالم المصريات زاهي حواس يكشف تفاصيل مرضه

أخبار العالم العربي

RT / Youtube.com - @BaladTV
عالم المصريات الدكتور زاهي حواس
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أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس أن "لعنة الفراعنة" ليس لها أي حقيقة علمية، مشيرا إلى أنه لا يعتقد ولا يؤمن بتلك الكلمة وهو يعالج من مرضه في ألمانيا.

وقال زاهي حواس خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد" المصرية: أصبت بخشونة في الركبة وتوجهت لألمانيا من أجل العلاج.

وصرح بأن أنباء انتشرت خلال تلك الفترة بأنه يتم علاجه من لعنة الفراعنة وهو غير صحيح.

وذكر زاهي حواس أن كلمة لعنة الفراعنة اشتهرت بعد العثور على قبر توت عنخ آمون.

المصدر: "صدى البلد"

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