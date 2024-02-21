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لبنان.. مقتل امرأة وإصابة ابنتها بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل امرأة وإصابة ابنتها بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)
Gettyimages.ru
قصف مدفعي إسرائيلي
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أفاد مراسل RT بأن سيدة لبنانية قتلت وأصيبت ابنتها بجراح خطيرة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي المشاع بين مجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان.

وذكر مراسلنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت حي جبلة في بلدة الخيام جنوب لبنان وأطراف بلدات مروحين وشيحين وأم التوت جنوب لبنان.

واستهدفت غارة حي المشاع المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدل زون و المنصوري، مما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة طفلة بجراح خطيرة.

المصدر: RT

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