لبنان.. مقتل امرأة وإصابة ابنتها بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن سيدة لبنانية قتلت وأصيبت ابنتها بجراح خطيرة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي المشاع بين مجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان.

وذكر مراسلنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت حي جبلة في بلدة الخيام جنوب لبنان وأطراف بلدات مروحين وشيحين وأم التوت جنوب لبنان.

واستهدفت غارة حي المشاع المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدل زون و المنصوري، مما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة طفلة بجراح خطيرة.

إستـ شهاد المواطنة خ. سلمان ( 40 عاما" ) في الغـ ارة على منزل في مجدلزون واصابة طفلة حالتها حرجة فضلا عن اصابة ام واطفالها من التابعية السورية بجروح متوسطة وحالتهم مستقرة وجرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة pic.twitter.com/TQSOEZBqF5 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 21, 2024

المصدر: RT