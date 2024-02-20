وزارة الداخلية بصنعاء تعلن تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر إجرامية تابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية

أعلنت وزارة الداخلية بصنعاء اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر إجرامية تابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخشعة بمحافظة البيضاء.

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وكشفت الأجهزة الأمنية اليمنية عن تفاصيل العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها فجر اليوم في منطقة الخشعة الواقعة في حنكة آل مسعود، بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، ونتج عنها تطهير المنطقة ومصرع عدد من عناصر "تنظيم داعش" بينهم قيادات أثناء مقاومتهم للحملة الأمنية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العناصر كانت جاهزة وبصدد تنفيذ عمليات انتحارية خلال الأيام المقبلة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات.

وأشار المصدر إلى "أنه وفي إطار العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن المساند لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية، وبسبب مواقف اليمن المشرفة وقيامه بمسؤوليته في إسناد الشعب الفلسطيني المحاصر، عمدت المخابرات الأمريكية والبريطانية إلى تحريك أدواتها من الجماعات التكفيرية المتواجدة في منطقة الخشعة بمحافظة البيضاء لتنفيذ عمليات إجرامية كان أبرزها تنفيذ عمليات اغتيال ضد أبناء منطقة حنكة آل مسعود وما جاورها، وغيرها".

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وأشادت الأجهزة الأمنية بالجهود المبذولة من قبل أبناء المنطقة ومحافظة البيضاء عموما والتي ساهمت في سرعة القضاء على تلك العناصر التكفيرية.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى المزيد من اليقظة والانتباه والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لهذه العناصر الاجرامية لما فيه تحقيق أمن البلاد والمصلحة العامة للمواطنين.

المصدر: وكالة سبأ