سيناريو إسرائيلي لهجوم مصري مفاجئ على تل أبيب

نشر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.

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وقال "nziv" الذي نشر مقتطفات من مقابلة ديكال إن المقابلة تأتي على خلفية التعزيز غير المبرر للجيش المصري في العامين الماضيين للقوات والأسلحة الثقيلة في شبه جزيرة سيناء.

وقال المقدم ديكال الباحث في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، إن عملية إضافة نحو 720 دبابة إلى الجيش المصري النظامي في سيناء.

وبحسب ديكل، فإن خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة قواته تزيد من المخاوف من هجوم مصري مفاجئ.

وأضاف المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، إن الجيش المصري عزز قواته بشكل غير مسبوق غير السنوات الماضيى وخاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء رغم أن معاهدة السلام تلزم مصر بعدم وضع قوات نظامية واسلحة ثقيلة على حدود إسرائيل.

وأوضح أن سيناء اليوم أصبحت تشكل خطرا إستراتيجا على إسرائيل بسبب وجود هذه القوات النظامية الضخمة للجيش المصري.

وأشار ديكال أن الجيش المصري يمتلك آلاف الدبابات والمدرعات وهى قوة مدرعة ضخمة وتعد الأكبر في الشرق الأوسط.

المصدر: موقع nziv