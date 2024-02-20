ضابط بالجيش المصري يوجه رسالة ويحذر من الحروب الجديدة

وجه العقيد علي رجائي الضابط بالجيش المصري رسالة إلى الشباب المصري، في وقت صعب تتعرض فيه البلاد لحروب نفسية كثيرة.

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وأوضح العقيد رجائي في كلمة له ألقاها في الجامعة الكندية بالقاهرة، أن الألعاب الإلكترونية أصبحت تسيطر على عقول الشباب، كما أنهم يتعرضون لحروب نفسية تجعلهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون تحقيق الانتصار.

ونوه بأن معظم الشباب الآن اتجه للألعاب الإلكترونية وأصبحت أدمغتهم فارغة ولا يوجد انتماء، ولا يوجد أدمغة ناضجة تفكر كيف نقوم بالانتصار وبناء البلد، وتدمير الشباب يعني تدمير مصر.

وقال العقيد رجائي إن الحروب الجديدة هدفها الأول هو تدمير الشباب والجيل الجديد، والهدف من ذلك أن يكون الشاب ناقم على نفسه وعلى بلده وعلى حاله بشكل عام.

يذكر أن العقيد على رجائي ترأس فريق قوات الدفاع الجوي المصرية عام 2018 في الألعاب العسكرية الدولية بالصين، وحقق وقتها الفريق المصري المركز الأول بضربة دقيقة بالصواريخ المحمولة على الكتف.

المصدر: RT