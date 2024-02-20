بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على أطراف ميس الجبل وحولا جنوب لبنان

أفاد مراسل RT بأن الطيران الإسرائيلي شن اليوم الثلاثاء غارتين على أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان.

وأمس الاثنين استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات البستان، يارين، ميس الجبل، خلة المحافر في بلدة العديسة، والمنطقة الصناعية في بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا في عمق الجنوب اللبناني.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له قصفت منشأتين لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله، ردا على انفجار مسيرة قرب بحيرة طبريا شمال إسرائيل.

مشاهد للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حولا.

المصدر: RT