دبلوماسي روسي: واشنطن ستستخدم الفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

رجح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استخدام واشنطن الفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب بوليانسكي عبر قناته على تليغرام: "في 20 فبراير الساعة 10.00 (18.00 بتوقيت موسكو)، سيصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة غير راضية عن هذا المشروع مضيفا: "لقد أوضحوا بالفعل أنهم سيستخدمون حق النقض".

وأضاف بوليانسكي: "سيكون هذا الفيتو الأمريكي الرابع منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أكتوبر 2023".

ووفقا له، فإن كل مرة تستخدم فيها واشنطن الفيتو لهذا الغرض هي ضربة لسمعة الولايات المتحدة في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.

وهددت واشنطن بإحباط مشروع القرار الذي طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

المصدر: نوفوستي