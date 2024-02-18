خبير عسكري يكشف سر نشر القوات المسلحة المصرية وثائق حرب أكتوبر

كشف خبير عسكري مصري لـRT مغزى نشر القوات المسلحة المصرية وثائق حرب أكتوبر في هذا التوقيت بالذات.

إقرأ المزيد

وقال اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق وعضو لجنة نشر وثائق حرب أكتوبر: "ليس هناك مغزى أو إيصال رسالة بعينها من نشر والوثائق المتعلقة بحرب أكتوبر وغيرها من قبل وزارة الدفاع المصرية"، مشيرا إلى أن مصر تبث هذه الوثائق إلى الجيل الجديد الذي لم يعاصر حرب أكتوبر، ولن نكتفي بالصور القديمة وحسب، ولكن أخرجنا الوثائق المعبرة بالفعل عن القوات المسلحة في الحرب بعد 50 سنة.

وعن دوره في حرب أكتوبر، أكد اللواء سمير فرج: "كنت من محاربي أكتوبر في الدفاع الجوي، ومنذ أغسطس الماضي نعمل على إظهار الوثائق التي بصدد النشر بالفعل، لأن ليس كل الوثائق صالحة للنشر في الوقت الحالي، بما أنه لازالت أرض المعركة واحدة وبعض الأسلحة موجودة إلى الآن بيننا وبين العدو الصهيوني".

وأضاف فرج: "لذلك قمنا بتشكيل لجنة تدرس كل هذه الوثائق والرسائل، ومدى صلاحية نشرها من عدمه، وبالتالي تم التوافق على نشر عدد منها سواء مكتوبة أو خرائط ويتم نشره تباعاً."

وأشار إلى أن هذه الوثائق "قد ذكرتني بعملي أثناء حرب أكتوبر المجيدة، في مركز العمليات، وعثرت على السجل الذي كتبت فيه أثناء فترة الحرب بعد 50 سنة شاهدته مرة أخرى وكنت آنذاك برتبة رائد".

المصدر: RT

ناصر حاتم