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مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
AFP
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نشرت وزارة الدفاع المصرية في موقعها الإلكتروني عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، تحدثت في بعض منها عن الإعلام العسكري.

وأكد الموقع أن الإعلام المصري -خاصة العسكري- لعب دورا هاما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973 ليختلف تماما عن الوضع الذي كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967.

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT

وشدد الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على أن الإعلام المصري خرج إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية، والتحم بالأحداث العربية والعالمية، واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهة أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نية الهجوم يوم السادس من أكتوبر.

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT
مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT

كما نشرت وزارة الدفاع في موقعها عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT
مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT

هذا وتضمنت وثائق وزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، إضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT
مصر.. وزارة الدفاع تنشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر (صور)
RT
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المصدر: RT + "اليوم السابع"

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