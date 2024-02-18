مصر.. وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بشأن السلع مع اقتراب شهر رمضان
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وجه وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، رسائل طمأنة للمواطنين بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح علي المصيلحي قائلا: "السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان".
وتابع المصيلحي: "التجار والشركات يرغبون في بيع منتجاتهم في معارض أهلا رمضان، ويتم تخفيض الأسعار من 10 لـ 25%".
وأردف وزير التموين: "لازم نبعث رسائلة طمأنة للمواطن المصري بشأن توافر السلع في أهلا رمضان"، مضيفا: "الكثير من السلاسل التجارية تشارك في مبادرة أهلا رمضان".
المصدر: "صدى البلد"