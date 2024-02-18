مصر.. وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بشأن السلع مع اقتراب شهر رمضان

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، رسائل طمأنة للمواطنين بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح علي المصيلحي قائلا: "السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان".

وتابع المصيلحي: "التجار والشركات يرغبون في بيع منتجاتهم في معارض أهلا رمضان، ويتم تخفيض الأسعار من 10 لـ 25%".

وأردف وزير التموين: "لازم نبعث رسائلة طمأنة للمواطن المصري بشأن توافر السلع في أهلا رمضان"، مضيفا: "الكثير من السلاسل التجارية تشارك في مبادرة أهلا رمضان".

المصدر: "صدى البلد"