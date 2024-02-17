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وزير الداخلية الأردني: نعمل مع الأشقاء على جهد تنسيقي مشترك لمكافحة آفة المخدرات

اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان لبحث مكافحة المخدرات

أخبار العالم العربي

اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان لبحث مكافحة المخدرات
عمان
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اجتمع في عمّان اليوم السبت وزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان والأردن ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

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وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".

كما بحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

المصدر: المملكة

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