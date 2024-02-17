اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان لبحث مكافحة المخدرات

اجتمع في عمّان اليوم السبت وزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان والأردن ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

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وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".

كما بحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

المصدر: المملكة