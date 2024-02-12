الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بعد مطاردة كبيرة على حدود مصر

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن وحدة من الشرطة الإسرائيلية قامت بمطاردة لعشرات الكيلومترات قرب الحدود المصرية.

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وأوضحت أنه في نهاية المطاردة تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره يقود سيارة دفع رباعي وبحوزته 78 كغم من المسحوق الأبيض (كوكايين) وتم التحقيق معه وتمديد اعتقاله حتى الأسبوع المقبل.

وقالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن وحدة مخابرات حدود النقب بالمنطقة الجنوبية أحبطت عملية تهريب عشرات الكيلوغرامات من الكوكايين بقيمة تزيد عن 30 مليون شيكل من الحدود المصرية ليلة الأحد في ختام مطاردة طويلة.

وتعد وحدة الدفاع في المنطقة الجنوبية هي وحدة النخبة في الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب المخدرات ووسائل الحرب غير القانونية في الحدود الجنوبية والشرقية لإسرائيل.

ولعدة أيام، كانت الوحدة تتعامل مع قضية تتمحور حول تهريب المخدرات من الحدود المصرية، وفق القناة العبرية، وخلال الليل، أجرى مقاتلو الوحدة، بمساعدة سلاح الجو التابع للشرطة الإسرائيلية، مطاردة لعشرات الكيلومترات في منطقة صحراوية بالمنطقة الحدودية مع مصر، واعتقلوا خلالها مواطنا من سكان بئر هداج في الثلاثينيات من عمره "متلبسا" وهو يستقل سيارة رباعية الدفع وبحوزته عبوات من مادة الكوكايين وزنها 78 كيلوغراما، يشتبه أنها مخصصة للتداول والتوزيع، وتقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون شيكل.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي