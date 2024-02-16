الليبيون يستقبلون الذكرى 13 لثورة 17 فبراير بالوقوف على فشل العملية السياسية (فيديو)

تستعد ليبيا للاحتفال بالذكرى 13 لثورة 17 فبراير، حيث تشهد طرابلس انتشارا أمنيا واسعا لتأمين الاحتفالات التي ستنطلق يوم السبت بإغلاق ميدان الشهداء وسط العاصمة.

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وتحيي ليبيا الذكرى 13 لانطلاق الأحداث الدموية التي انتهت بالإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد تدخل عسكري من قبل تحالف دولي تحت لواء حلف "الناتو".

فيما لا تزال البلاد تعيش حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعاني من انتشار الفقر واتساع الفساد وتشعب التجاذبات الخارجية على تحقيق مواطن نفوذ في البلد الثري بشمال إفريقيا.

المصدر: RT