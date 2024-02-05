مفوضية الانتخابات الليبية: جاهزون بنسبة 70% للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح جاهزية المفوضية عمليا ولوجستيا بنسبة 70% من أجل إجراء انتخابات هذا العام.

إقرأ المزيد

وقال السايح في تصريحات صحفية، إن ما تبقى من نسبة الجاهزية يتوقف على ما يرد بالقوانين الانتخابية، مشددا على وجوب أن تكون هناك حكومة واحدة تتحمل مسؤولية الإشراف اللوجستي والأمني على العملية الانتخابية، مؤكدا على أنه ليست لديهم أي ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية.

وأضاف السايح، أن نجاح الجهود الأممية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام، يعتمد على قبول الأطراف السياسية لها، قائلا إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، يفصل فيه القضاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بأن العملية الانتخابية تعتمد على مدى جدية الحكومة الجديدة إذا شكلت، في دعمها للانتخابات، مشيرا إلى أن الأمر كله يدور حول هذه الحكومة التي يجب أن تلتزم بما كلفت به لدعم مفوضية الانتخابات.

المصدر: RT