بن زايد يعزي عائلة أحد منتسبي القوات المسلحة قتل في الصومال (صور+ فيديو)

عزّى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس في العريف سليمان سعيد الشحي برأس الخيمة، الذي قتل في الصومال.

إقرأ المزيد

وأعرب بن زايد "عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان".

وأدى واجب العزاء أيضا، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

والشحي من منتسبي القوات المسلحة، قتل إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لهجوم في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية، وتأهيل أفرادها.

المصدر: وام