"المجاهدين" تعرض مشاهد من قصف صاروخي مشترك مع "كتائب المقاومة" لغلاف غزة الجنوبي (فيديو)

عرضت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من قصف صاروخي مشترك مع "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية استهدف غلاف غزة الجنوبي.

وقالت "كتائب المجاهدين" و"كتائب المقاومة الوطنية" في بيان مقتضب "إن قصف غلاف غزة الجنوبي جاء ردا على جرائم العدو الفاشي".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT