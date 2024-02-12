مصدر مصري رفيع: القاهرة تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات

أكد مصدر مصري رفيع المستوى يوم الاثنين أن القاهرة تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات، محذرا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأوضح المصدر أن "مصر تجدد التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وشددت مصر، في بيان سابق صادر عن وزارة الخارجية، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

هذا وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان قطاع غزة يعانون من مستويات "غير مسبوقة" من "ظروف تحاكي المجاعة" مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

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كما اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب". فيما دخلت الحرب يومها الـ129 وسط تحذيرات دولية وأممية.

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المصدر: RT