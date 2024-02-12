مصر توجه رسالة لإسرائيل حول اتفاقية السلام

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك اتفاقية سلام بين بلاده وإسرائيل وهي سارية على مدار الـ 40 عاما الماضية، وسوف تستمر.

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وأضاف شكري، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن مصر سوف تواصل مساعيها مع إسرائيل وحماس من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع.

كما جدد التأكيد على موقف القاهرة الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية المزعومة في مدينة رفح جنوب غزة.

ويعمل مسؤولون إسرائيليون لتهدئة المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح، وذلك إثر تقارير حول "تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد".

وشددت مصر، في بيان سابق صادر عن وزارة الخارجية، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر: القاهرة 24