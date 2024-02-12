رعد: إسرائيل تبعث رسالة ابتزاز دموية للأمريكيين من لبنان.. متجهون لتوسيع دائرة الاشتباك

قال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، إن إسرائيل تبتز الأمريكيين على حساب استقرار لبنان، وتبعث برسالة بأنها متجهة لتوسيع الاشتباك، فيما "سنحاربها بطريقتنا ويدنا ستكون العليا".

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وقال رعد إنه "إذا كان الأمريكي حريصا على وقف العدوان، فلماذا ما زال حتى اللحظة يزود الإسرائيلي بكل ما يحتاجه من ذخائر ولا زال يرسل له كبار جنرالاته من أجل أن يشاركوا التخطيط في غرفة العمليات ويتبادلون الأدوار لأنهم يريدون أن يستبيحوا منطقتنا".

وأضاف رعد أن "من يراقب سير المواجهة ربما يجد بعض التطاول من العدو الإسرائيلي أو الخروج عن المألوف في إعتداءاته كما حصل في الإستهداف في النبطية دون تحقيق مبتغاه، أو في القصف الذي طال بلدة حاروف وكأنه يخرج من الحدود التي عرفها الناس منذ بداية الاشتباك معه".

وشدد رعد على أن "هذا الأمر لا يغير في موازين القوى على الإطلاق، ونحن نريد أن نطمئن أهلنا بأن هذا الأمر ناجم عن غيظ يستشعره العدو وعن وجع يحسه نتيجة ضربات المقاومة لأهداف محددة ومؤثرة وفاعلة جدا، ليس فقط في آلية حركته، بل في بناه التحتية التي يستند إليها ليشن عدوانه".

وأضاف رعد أنه "من جهة ثانية يريد الإسرائيلي أن يبتز الأمريكيين مجددا على حسابنا وعلى حساب استقرارنا ويريد أن يقول له برسالة دموية عبر القصف في الداخل، أنه متجه لتوسيع دائرة الاشتباك".

وتابع المسؤول الكبير في حزب الله بالقول: "نحن نصبر حتى لا ننزلق إلى ما يريده العدو من طريقة يحاربنا بها، ونحن نريد أن نحاربه وفق طريقتنا والمبادرة بيدنا ويدنا هي العليا".

وختم رعد مؤكدا أن "العدو لن يستطيع أن يحقق مآربه في لبنان ولن يستطيع أن يفرض شروطه علينا".

المصدر: RT