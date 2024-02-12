الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، أدت إلى إصابة فلسطينيين على الأقل، ومقتل آخر متأثرا بإصابته بالرصاص في البلدة القديمة من القدس.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، واعتقلت 8 مواطنين.

كما داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل وسرقت 150 غراما من الذهب، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا، كما نصبت القوات عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة وفجر اليوم، أحياء المصيون وعين منجد ورام الله التحتا بمدينة رام الله، وأم الشرايط في البيرة، وبلدة بيتونيا غربا، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت شابا من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، كما اعتقلت شابين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

هذا وأصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية، واعتقل ستة آخرون، خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص ومداهمة عدة منازل، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وقال أمين حركة فتح في تل عصام الصيفي، إن "قوات الاحتلال احتجزت نحو 20 مواطنا، واعتقلت ستة منهم خلال اقتحامها القرية".

كما أصيب فلسطيني خلال اقتحام القوات بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بالإضافة إلى اعتقال آخر.

وقتل محمد طارق أبو سنينة (15 عاما) من العيزرية، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم "محاولته تنفيذ عملية طعن" في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس.

المصدر: "وفا"