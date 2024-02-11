علاء مبارك مهاجما إعلامية مصرية: ذوو الوجهين حديثهم شيء وحقيقتهم شيء آخر

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

ونشر علاء مبارك مقطع فيديو للإعلامية المصرية وثق تغطيتها الإعلامية لعودة الرئيس مبارك من العلاج في ألمانيا، ردا على تصريحات للحديدي انتقدت فيها فترة حكم الرئيس الأسبق.

.. ذو الوجهين ؛ حديثَهُم شيء وحقِيقتهُم شيءٍ آخر .. pic.twitter.com/83lznhYvVx — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 11, 2024

وتدوالت وسائل إعلام مقطع فيديو شنت فيه الإعلامية لميس الحديدي هجوما على فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

المصدر: RT