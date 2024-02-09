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سانا: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر كانت معدة لنقلها خارج سوريا

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سانا: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر كانت معدة لنقلها خارج سوريا
Globallookpress
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أعلنت الجهات المختصة في سوريا إحباط ومصادرة شحنة كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت معدة من قبل تنظيمات إرهابية لنقلها عبر البادية السورية لخارج الحدود، وفق ما أفادت به وكالة "سانا".

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وتمكنت الجهات المختصة في تدمر بريف حمص الشرقي من إحباط العملية وقال مصدر أمني في تدمر لوكالة سانا: "من خلال المتابعة والمراقبة الأمنية الدقيقة لتحركات الإرهابيين المرتزقة ونصب الكمائن المحكمة لهم تمكنا من قطع الطريق عليهم وإحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ومصادرة كمية من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزتهم ومعدة للتهريب عبر الحدود مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية في البادية والظروف الجوية التي تصعب فيها الرؤية في هذا الوقت من العام".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة السورية مستمرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية".

سانا: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر كانت معدة لنقلها خارج سوريا

المصدر: سانا

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