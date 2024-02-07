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الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات وإصابة جندي على الحدود السورية

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات وإصابة جندي على الحدود السورية
AFP
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أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء مقتل 3 مهربين وإصابة أحد مرتبات حرس الحدود على الواجهة الشرقية أثناء إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى إصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: "بترا"

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