مدير "الأونروا": الأطفال يسلبون طفولتهم في غزة

كرر المفوض العام لوكالة "لأونروا" الأممية، فيليب لازاريني دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، محذرا من أن مستقبل أطفال غزة "على المحك".

وكتب لازاريني في حسابه عبر منصة x: "أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة، حصيلة الضحايا مأساوية، ومستقبلهم على المحك. أكثر من نصف مليون طفل وطفلة خارج المدارس الابتدائية والثانوية في غزة".

وأضاف: "كل يوم من أيام الحرب يزيد من عمق الندبات، ويخاطر بضياع جيل معرض للاستغلال. الأطفال يسلبون طفولتهم. ويجب عكس ذلك بدءا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

4 months of a brutal war in #Gaza, the toll on children is tragic, their future at stake.



More than half a million girls & boys are out of primary & secondary school in Gaza. Every day of war deepens the scars, risking a lost generation vulnerable to exploitation.



Children are… pic.twitter.com/qG23HAwenJ — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 9, 2024

يذكر أن إسرائيل كانت قد اتهمت عددا من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر. وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

من جهتها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير"إذا ظل التمويل معلقا".

المصدر: RT