الإمارات تصدر بيانا بشأن وساطتها في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تواصل جهود الوساطة التي تقوم بها ونجاحها في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

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وأكدت الوزارة أن "نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي انعكاسا لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني".

وأعربت الوزارة مجددا عن "تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى".

وأكدت وزارة الخارجية على استعداد الإمارات لـ"مواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".

وكانت جهود الوساطة الإماراتية قد نجحت أيضا خلال يناير الماضي في إتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين وروسيا والولايات المتحدة.

المصدر: موقع "وزارة الخارجية الإماراتية"