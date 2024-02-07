نائب بالمجلس الرئاسي الليبي: نعمل على إقناع أنصار سيف الإسلام القذافي بالمشاركة في مؤتمر المصالحة

قال النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي إن المجلس يعمل على إقناع أنصار سيف الإسلام القذافي بالمشاركة في المؤتمر الوطني حول المصالحة المقرر في 8 أبريل بمدينة سرت.

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واعتبر اللافي في تصريحات صحفية، أن مشاركة انصار القذافي مهمة لإنجاح مسار المصالحة بين كافة الأطياف.

كما أشار إلى أن مشاركة أنصار النظام السابق في المؤتمر مشترطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لافتا إلى أنه سيلتقي بهم لمناقشة ملف السجناء الأسبوع المقبل على حد قوله.

ونفى اللافي وجود أي خلافات بين اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفريق مجلس النواب المعني بالمصالحة، مؤكدا أن الفريق لا يعرقل عمل المجلس الرئاسي على حد تعبيره.

المصدر: RT