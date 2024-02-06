تحليل مصري حول قيام تركيا بإمداد القاهرة بطائرات "بيرقدار" المسيّرة

علق اللواء المتقاعد نصر سالم، المحلل العسكري ورئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، لـRT، على قيام تركيا بأمداد مصر بطائرات "بيرقدار" المسيّرة.



وفى حديث خاص لـRT، قال اللواء نصر سالم: "منذ عام 2013، والقيادة المصرية تنتهج سياسة حكيمة للحفاظ على أصدقائها وتسخير كل الخصوم، ونتيجة هذه السياسة المعتدلة هي عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها الطيبة وإلى التعاون المنشود، وما كانت ثمار هذه العلاقة بالنسبة إلى ما أعُلن عن تزويد تركيا لمصر بطائرات "بيرقدار تى بى 2" المسيّرة".

وأضاف اللواء سالم: "لا شك أن هذه الطائرة مميزة، ومصر تنتهج سياسة تنويع وتعدد مصادر التسليح، سواء كانت من الشرق أو الغرب، أو من جميع الدول، فهذا يأتي طبقا لسياسة التسليح التى تنتهجها مصر إلى مزيد من التعاون مع الأصدقاء فى تركيا وفى كل الدول العالم، ولا خصوم بل مزيد من الأصدقاء".

من جانبه، قال المحلل السياسي المختص بالشأن التركي محمد ربيع الديهي لـRT تعليقا على هذا الإعلان: "لا شك أن تسليم تركيا لمصر طائرات مسيرة يعد تطور ملحوظ في مسار العلاقات المصرية التركية التي شهدت حالة من التوتر منذ عام 2013 وتأتي هذه الصفقة في إطار محاولات أنقرة استرضاء الدولة المصرية التى وضعت جملة من الشروط التطبيع العلاقات المصرية التركية".

وتابع الديهي: "جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تمثل أهمية كبرى للدولة التركية في ظل الدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة في عديد الملفات الإقليمية من أجل تهدئة الصراعات والأزمات، وفي سياق ذلك ستناقش الزيارة أهمية التعاون التركي المصري في الملفات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية وغاز شرق المتوسط".

هذا وافقت تركيا على تسليم مسيرات قتالية إلى مصر التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب أردوغان قريبا، في اشارة إلى اتمام المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد الماضي.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT