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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27585 منذ بدء الحرب

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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27585 منذ بدء الحرب
AP
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 27585 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 107 أشخاص قتلوا و143 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT

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