اليمن يعين وزير الخارجية رئيسا جديدا للوزراء

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا يوم الاثنين بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للوزراء.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني على حسابها بمنصة "إكس" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عين رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد مستشارا له.

اتقدم بعظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحي الثقة وإصدار قرار تعييني رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لبلادنا الحبيبة.

اتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في… — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) February 5, 2024

وبرز بن مبارك في عام 2015 عندما خطفته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بينما كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع على السلطة مع الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي.

وأدى خطف بن مبارك إلى إغراق اليمن في أزمة سياسية بعد وقوع اشتباكات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، مما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.

ويشغل بن مبارك منصب وزير خارجية اليمن منذ عام 2020.

المصدر: "رويترز" + RT