قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأحد بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

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وشن طيران الجيش الإسرائيلي عدة غارات تركزت على وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل بالمدفعية ومن الزوارق الحربية.

وأفاد مراسلنا بتسجيل إصابات بينها حرجة باستهداف منزل عائلة مصران في محيط مسجد سيد قطب.

كما قتل طفلان عقب استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب القطاع.

وقتل شخصان وأصيب 7 آخرون بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي لمنزل في الحكر في دير البلح وسط غزة.

ووصلت جثامين 3 قتلى إلى مجمع ناصر الطبي إثر القصف المتواصل لخان يونس منذ صباح اليوم الأحد.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27238 قتيلا، والجرحى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ121، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT