البوسعيدي يؤكد تضامن سلطنة عمان مع سوريا والعراق وأمنهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت، تضامن بلاده مع سوريا والعراق وأمنهما وسيادتها ووحدة أراضيهما، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع بسوريا والعراق.

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وأفادت وزارة الخارجية العمانية بأن بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع سوريا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في سوريا.

واتفق الوزيران عل أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد بين جميع الأطراف، واحتواء التصعيد والصراعات، فضلا عن انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية وإيلاء الأولوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تحقيقا للسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق ما ذكر بيان الخارجية.

وقالت الخارجية العمانية في بيان آخر إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف، حسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

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وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار الليلة الماضية.

وأكد مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

المصدر: RT